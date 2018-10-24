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Прокуратура АРК готовится завершить расследование дела Вышинского

Среда, 24 октября 2018, 12:07

Прокуратура АРК рассчитывает через месяц направить в суд обвинительный акт в отношении руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об том в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал прокурор АРК Крым Гюндуз Мамедов.

"Что касается расследования дела, то могу сказать, что к концу ноября мы планируем обвинительный акт в отношении Вышинского направить в суд", – сказал Мамедов.

По его словам, в настоящее время проходят баллистическая и лингвистическая экспертизы, также проводится работа со свидетелями.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вопросы у прокуратуры к журналистам этого агентства, прокурор АРК отметил, что они являются свидетелями в деле по обвинению Вышинского.

"У нас на данный момент претензий к этим журналистам нет", – добавил Мамедов.

Украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

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Темы: Вышинскийпрокуратура
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