Українця Штиблікова вивезли з колонії в Омську після бунту там

Фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, засудженого на 5 років позбавлення волі, було етаповано з російської колонії №6 Омська.

Де він перебуває на даний момент – невідомо, повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook у ніч на 24 жовтня.

"Увечері 6 жовтня в колонії сталися сутички між ув'язненими через тортури і побиття, з вікна вивісили банер "Рятуйте". Були введені спецназ і співробітники Росгвардіі", – зазначив він.

"Після бунту, в якому брало участь до 200 ув'язнених, частина з них оголосила голодування, постраждали в результаті близько 40 осіб, щонайменше один був доставлений в реанімацію", – додав Наумлюк.

"Після цього Штиблікова, який перебував в умовах ізоляції в ПКТ, і якого події не торкнулися, було етаповано", – повідомив журналіст.

Раніше в.о. консула-керівника консульства України в Новосибірську повідомляв, що Штибліков із травня цього року перебуває в одиночній камері в колонії Омська. Його відправляли в "одиночку" на півроку.

У листопаді 2016 року в Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

У листопаді 2017 року Севастопольський міськсуд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16 червня 2018 року уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала Штиблікова в колонії разом із в.о. консула України в Новосибірську Олегом Фіногеновим. Останній потім заявив, що Дмитро виглядає добре і не скаржиться.