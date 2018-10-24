Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українця Штиблікова вивезли з колонії в Омську після бунту там

Середа, 24 жовтня 2018, 12:49

Фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, засудженого на 5 років позбавлення волі, було етаповано з російської колонії №6 Омська.

Де він перебуває на даний момент – невідомо, повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook у ніч на 24 жовтня.

"Увечері 6 жовтня в колонії сталися сутички між ув'язненими через тортури і побиття, з вікна вивісили банер "Рятуйте". Були введені спецназ і співробітники Росгвардіі", – зазначив він.

"Після бунту, в якому брало участь до 200 ув'язнених, частина з них оголосила голодування, постраждали в результаті близько 40 осіб, щонайменше один був доставлений в реанімацію", – додав Наумлюк.

"Після цього Штиблікова, який перебував в умовах ізоляції в ПКТ, і якого події не торкнулися, було етаповано", – повідомив журналіст.

Раніше в.о. консула-керівника консульства України в Новосибірську повідомляв, що Штибліков із травня цього року перебуває в одиночній камері в колонії Омська. Його відправляли в "одиночку" на півроку.

У листопаді 2016 року в Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

У листопаді 2017 року Севастопольський міськсуд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16 червня 2018 року уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала Штиблікова в колонії разом із в.о. консула України в Новосибірську Олегом Фіногеновим. Останній потім заявив, що Дмитро виглядає добре і не скаржиться.

"Українська правда"
Теми: політв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
політв'язні
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: