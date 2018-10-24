Украинца Штыбликова вывезли из колонии в Омске после бунта там

Фигурант дела "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов, осужденного на 5 лет лишения свободы, был этапирован из российской колонии №6 Омска.

Где он находится в настоящий момент – неизвестно, сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook в ночь на 24 октября.

"Вечером 6 октября в колонии произошли столкновения между заключенными из-за пыток и избиений, из окна вывесили баннер "Спасите". Были введены спецназ и сотрудники Росгвардии", – отметил он.

"После бунта, в котором участвовало до 200 заключенных, часть из них объявила голодовку, пострадало в итоге около 40 человек, по меньшей мере один был доставлен в реанимацию", – добавил Наумлюк.

"После этого Штыбликова, который находился в условиях изоляции в ПКТ, и которого события не коснулись, был этапирован", – сообщил журналист.

Ранее и.о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске сообщал, что Штыбликов с мая этого года находится в одиночной камере в колонии Омска. Его отправляли в "одиночку" на полгода.

В ноябре 2016 года в Севастополе оккупанты сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В СБУ заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В мае 2017 года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

В ноябре 2017 года Севастопольский горсуд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

16 июня 2018 года уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Штыбликова в колонии вместе с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым. Последний потом заявил, что Дмитрий выглядит хорошо и не жалуется.