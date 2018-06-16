Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Консул: Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює

Субота, 16 червня 2018, 16:05
Консул: Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює

Політв'язень Дмитро Штибліков, який з травня 2018 року утримується в одиночній камері у колонії №6 у м.Омськ, заявив, що є громадянином РФ та України, виглядає добре та не висловлює скарг.

Про це 16 травня повідомив в.о. консула-керівника Консульства України у Новосибірську Олег Фіногенов, який разом з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою відвідав українського політв’язня

"Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень", - повідомив Фіногенов. 

За його словами, він мав розмову зі Штибліковим, під час якої в'язень написав заяву до Мінюсту України з проханням посприяти переведенню його в Україну для подальшого відбування покарання.

"Також він висловив прохання розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги в установленому законодавством порядку, за пропозицією консула України.... (Омбудсмен РФ) Москалькова домовилася про організацію відео-розмови з родиною Штиблікова, яка проживає у Криму", - повідомив консул.

Також українська та російська сторони попередньо домовилися про отримання матеріалів справи Штиблікова у разі звернення консульства у письмовому вигляді на адресу Омбудсмена РФ.

Раніше в офісі омбудсмена РФ повідомили, що Тетяна Москалькова відвідала незаконно засудженого фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, обговорила з ним умови утримання, зокрема, можливість і якість надання медичної допомоги.

"З відвідування Штиблікова має розпочатися програма взаємних візитів до громадян Росії і України, які перебувають в місцях позбавлення волі", - повідомили в офісі омбудсмена. 

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

16 червня Денісова заявила, що у Росії відбувається процес затягування відвідування громадян України, які тримаються на території РФ. Також вона підтвердила, що на 18 червня заплановано її зустріч з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. 

Нагадаємо, фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова було засуджено до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у листопаді 2017 року. 

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля.  Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: