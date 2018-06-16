Консул: Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює

Політв'язень Дмитро Штибліков, який з травня 2018 року утримується в одиночній камері у колонії №6 у м.Омськ, заявив, що є громадянином РФ та України, виглядає добре та не висловлює скарг.

Про це 16 травня повідомив в.о. консула-керівника Консульства України у Новосибірську Олег Фіногенов, який разом з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою відвідав українського політв’язня.

"Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень", - повідомив Фіногенов.

За його словами, він мав розмову зі Штибліковим, під час якої в'язень написав заяву до Мінюсту України з проханням посприяти переведенню його в Україну для подальшого відбування покарання.

"Також він висловив прохання розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги в установленому законодавством порядку, за пропозицією консула України.... (Омбудсмен РФ) Москалькова домовилася про організацію відео-розмови з родиною Штиблікова, яка проживає у Криму", - повідомив консул.

Також українська та російська сторони попередньо домовилися про отримання матеріалів справи Штиблікова у разі звернення консульства у письмовому вигляді на адресу Омбудсмена РФ.

Раніше в офісі омбудсмена РФ повідомили, що Тетяна Москалькова відвідала незаконно засудженого фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, обговорила з ним умови утримання, зокрема, можливість і якість надання медичної допомоги.

"З відвідування Штиблікова має розпочатися програма взаємних візитів до громадян Росії і України, які перебувають в місцях позбавлення волі", - повідомили в офісі омбудсмена.

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

16 червня Денісова заявила, що у Росії відбувається процес затягування відвідування громадян України, які тримаються на території РФ. Також вона підтвердила, що на 18 червня заплановано її зустріч з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Нагадаємо, фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова було засуджено до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у листопаді 2017 року.

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.