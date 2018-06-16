Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала незаконно засудженого фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, який відбуває покарання в колонії №6 в Омську.

Про це 16 червня повідомляє ТАСС.

"Тетяна Москалькова прибула у колонію №6 Омська і відвідує Дмитра Штиблікова", - повідомили у прес-службі російського омбудсмена.

Там також заявили, що з відвідування Штиблікова мала розпочатися програма спільних відвідувань російським і українським омбудсменами утримуваних в Росії та в Україні, але уповноважений з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова "відмовилася їхати до Омська".

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Москалькова також повідомила, що Людмила Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших політв'язнів, зокрема, в анексованому Криму. Зазначалося, що перший візит Денісової відбудеться 16 червня в Омськ, де вона відвідає Штиблікова.

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

У листопаді 2017 року "суд" засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про його затримання в Севастополі стало відомо у листопаді 2016 року: окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами у центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.

В СБУ заявили, що затримані у Криму громадяни України не є ані співробітниками, ані контактерами з боку СБУ.

У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

У квітні 2018 р. стало відомо, що Штиблікова етаповано у колонію №6 м.Омськ, РФ.