Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала незаконно засудженого фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, який відбуває покарання в колонії №6 в Омську.

Про це повідомляє в суботу прес-служба російського омбудсмена.

Згідно з повідомленням, разом із Москальковою на зустрічі був присутній в.о. консула-керівника Консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов.

Фото прес-служби омбудсмена РФ

"Тетяна Москалькова обговорила з ув'язненим умови утримання, зокрема, можливість і якість надання медичної допомоги", - відзначили в прес-службі.

Там також додали, що, відповідно до попередніх домовленостей, саме з відвідування Штиблікова повинна початися програма взаємних візитів до громадян Росії і України, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Водночас, як повідомляє Інтерфакс, після відвідування Штиблікова Москалькова заявила журналістам, що її українська колега Людмила Денісова дала згоду на зустріч з нею в понеділок.

"Ми домовилися про зустріч з Денісовою в Москві в понеділок з тим, щоб обговорити всі кроки дорожньої карти мого візиту в Україну до громадян Росії і її відвідин тут громадян України, які мають два громадянства", – сказала Москалькова.

За її словами, зустріч має відбутися о 14 годині. Домовленість про це досягнута під час телефонної розмови.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Москалькова також повідомила, що Людмила Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших політв'язнів, зокрема, в анексованому Криму. Зазначалося, що перший візит Денісової відбудеться 16 червня в Омськ, де вона відвідає Штиблікова.

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

У листопаді 2017 року "суд" засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про його затримання в Севастополі стало відомо у листопаді 2016 року: окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами у центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.

В СБУ заявили, що затримані у Криму громадяни України не є ані співробітниками, ані контактерами з боку СБУ.

У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

У квітні 2018 р. стало відомо, що Штиблікова етаповано у колонію №6 м.Омськ, РФ.