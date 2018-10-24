Клімкін заявив про систематичні кібератаки на МЗС

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Середа, 24 жовтня 2018, 13:32

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що підконтрольне йому відомство щотижня піддається мінімум одній кібератаці.

Про це він сказав, виступаючи на Варшавському форумі з безпеки в середу ,передає "Інтерфакс-Україна".

"Лише в нашому міністерстві у нас як мінімум одна кібератака на тиждень", - розповів Клімкін.

Очільник МЗС зазначив, що вимагає від профільних структур і відомств й України, й інших держав Європи, перебування в постійній готовності до кібератак.

"Уявіть, що буде, якщо за п'ять днів до виборів у місті зникне світло. Це велика проблема", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов доручив перевести в посилений режим кібербезпеки Єдину інформаційно-аналітичну систему "Вибори"  під час проведення чергових виборів президента та народних депутатів у 2019 році.

Українська правда
Теми: Клімкін МЗС хакери
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