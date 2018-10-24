Клімкін заявив про систематичні кібератаки на МЗС
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що підконтрольне йому відомство щотижня піддається мінімум одній кібератаці.
Про це він сказав, виступаючи на Варшавському форумі з безпеки в середу ,передає "Інтерфакс-Україна".
"Лише в нашому міністерстві у нас як мінімум одна кібератака на тиждень", - розповів Клімкін.
Очільник МЗС зазначив, що вимагає від профільних структур і відомств й України, й інших держав Європи, перебування в постійній готовності до кібератак.
"Уявіть, що буде, якщо за п'ять днів до виборів у місті зникне світло. Це велика проблема", - додав він.
Раніше повідомлялося, що Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов доручив перевести в посилений режим кібербезпеки Єдину інформаційно-аналітичну систему "Вибори" під час проведення чергових виборів президента та народних депутатів у 2019 році.