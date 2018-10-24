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Климкин заявил о систематических кибератаках на МИД

Среда, 24 октября 2018, 13:32

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что подконтрольное ему ведомство еженедельно подвергается минимум одной кибератаке.

Об этом он сказал, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - рассказал Климкин.

Глава МИД отметил, что требует от профильных структур и ведомств и Украины, и других стран Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.

"Представьте, что будет, если за пять дней до выборов в городе пропадет свет. Это большая проблема", - добавил он.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поручил перевести в усиленный режим кибербезопасности Единую информационно-аналитическую систему "Выборы" при проведении очередных выборов президента и народных депутатов в 2019 году.

Украинская правда
Темы: КлимкинМИДхакеры
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