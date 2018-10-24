Росіянин віз мертву дружину як живу, щоб зекономити – прикордонники

13297 переглядів
Середа, 24 жовтня 2018, 16:06

Громадянин Росії, який намагався провезти в Україну труп жінки, видаючи його за живу пасажирку, робив це з метою економії коштів.

Про це "Українській правді" повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Його аргументація – проста. Вони таким чином планували зекономити на юридичних формальностях, а по-друге, на витратах, пов'язаних з перевезенням тіла спеціальним автомобілем. Тому і прийняли таке рішення скористатися темною порою доби і провезти труп як пасажира", - сказав він.

Слободян додав, що прикордонники на місце події викликали поліцію, і далі цією справою займались правоохоронці.

Водночас речник Національної поліції у Харківській області Олена Баранник повідомила "Українській правді", що авто з тілом не пропустили на територію України.

"У зв'язку з порушення правил митно-прикордонного контролю вказані громадяни на територію України пропущені не були. Вони були повернуті до РФ", - сказала вона.

Баранник також додала, що факт смерті громадянки був зареєстрований на території Росії.

"Об’єктивних даних, які б вказували на наявність у діях ознак складу злочину, вчиненого на території України, не встановлено", - підсумувала речник поліції Харківщини.

Раніше повідомлялося, що росіянин віз до України в авто труп жінки, видаючи його за живу пассажирку.

Ірина Балачук, УП
Теми: Росія авто курйоз
powered by lun.ua
По темі
Як закриті списки на виборах приведуть до влади таких, як "чоловік Подкопаєвої" 24 жовтня 2018, 14:30
Прикордонники пояснили, чому пропустили росіян з комісії рибальства на Азові 24 жовтня 2018, 14:10
Українця Штиблікова вивезли з колонії в Омську після бунту там 24 жовтня 2018, 12:49
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам

гід

Барахолки, комісіонки та вінтажні магазини Києва