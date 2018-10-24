Росіянин віз мертву дружину як живу, щоб зекономити – прикордонники

Громадянин Росії, який намагався провезти в Україну труп жінки, видаючи його за живу пасажирку, робив це з метою економії коштів.

Про це "Українській правді" повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Його аргументація – проста. Вони таким чином планували зекономити на юридичних формальностях, а по-друге, на витратах, пов'язаних з перевезенням тіла спеціальним автомобілем. Тому і прийняли таке рішення скористатися темною порою доби і провезти труп як пасажира", - сказав він.

Слободян додав, що прикордонники на місце події викликали поліцію, і далі цією справою займались правоохоронці.

Водночас речник Національної поліції у Харківській області Олена Баранник повідомила "Українській правді", що авто з тілом не пропустили на територію України.

"У зв'язку з порушення правил митно-прикордонного контролю вказані громадяни на територію України пропущені не були. Вони були повернуті до РФ", - сказала вона.

Баранник також додала, що факт смерті громадянки був зареєстрований на території Росії.

"Об’єктивних даних, які б вказували на наявність у діях ознак складу злочину, вчиненого на території України, не встановлено", - підсумувала речник поліції Харківщини.

Раніше повідомлялося, що росіянин віз до України в авто труп жінки, видаючи його за живу пассажирку.