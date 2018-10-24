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Россиянин вез мертвую жену как живую, чтобы сэкономить – пограничники

Среда, 24 октября 2018, 16:06

Гражданин России, который пытался провезти в Украину труп женщины, выдавая его за живую пассажирку, делал это с целью экономии средств.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Его аргументация – простая. Они таким образом планировали сэкономить на юридических формальностях, а во-вторых, на расходах, связанных с перевозкой тела специальным автомобилем. Поэтому и приняли такое решение воспользоваться темным  временем суток и провезти труп как пассажира", - сказал он.

Слободян добавил, что пограничники на место происшествия вызвали полицию, и дальше этим делом занимались правоохранители.

В то же время спикер Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник сообщила "Украинской правде", что авто с телом не пропустили на территорию Украины.

"В связи с нарушением правил таможенно-пограничного контроля указанные граждане на территорию Украины пропущенные не были. Они были возвращены в РФ", - сказала она.

Баранник также добавила, что факт смерти гражданки был зарегистрирован на территории России.

"Объективных данных, которые бы указывали на наличие в действиях признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, не установлено", - подытожила спикер полиции Харьковщины.

Ранее сообщалось, что россиянин вез в Украину в авто труп женщины, выдавая его за живую пассажирку.

Ирина Балачук, УП
Темы: Росcияавтокурьез
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