У справі судді Татькова з'явився новий підозрюваний

В рамках розслідування кримінального провадження за фактами правопорушень у системі господарських судів України правоохоронці затримали ще одного підозрюваного.

Про це інформує в середу прес-служба Генеральної прокуратури.

Згідно повідомлення ГПУ, 15 жовтня спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції було затримано одного з підозрюваних у безпосередній участі в діяльності злочинної організації, яку організував колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков.

"Зазначена особа на цей час є адвокатом і підозрюється в організації та забезпеченні легалізації вищезазначених доходів, одержаних злочинним шляхом та подальшому управлінні таким майном", – йдеться в повідомленні ГПУ.

В ГПУ зазначають, що заступник Генерального прокурора повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

Зазначається, що 18 жовтня рішенням слідчого судді затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4,5 млн грн.

У Генпрокуратурі традиційно не називають ім’я підозрюваного, однак за даними "Української правди", мова йде про Антона Яїцькова.

Джерела УП у правоохоронних органах також повідомляють, що Яїцьков вже вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Щодо самого Татькова ГПУ повідомляє, що 2 жовтня 2018 року на підставі зібраних доказів у кримінальному провадженні йому повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній із залученням окремих керівників та суддів господарських судів, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих та інших осіб, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном.

У тому числі шляхом постановлення суддями господарських судів неправосудних рішень, зокрема і внаслідок втручання в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду, а також легалізації вказаних доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.

Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України і його оголошено в розшук.

Як повідомлялось, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Адвокат Татькова раніше розповідав суду, що підозрюваний перебуває на лікуванні в Німеччині та Австрії. Крім того, у Відні живуть його дружина та малолітні діти.

Розслідування журналістів програми "Схеми" з’ясувало, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.