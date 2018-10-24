В деле судьи Татькова появился новый подозреваемый

В рамках расследования уголовного производства по фактам правонарушений в системе хозяйственных судов Украины правоохранители задержали еще одного подозреваемого.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению ГПУ, 15 октября совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции был задержан один из подозреваемых в непосредственном участии в деятельности преступной организации, которую организовал бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков.

"Указанное лицо в настоящее время является адвокатом и подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов, полученных преступным путем и дальнейшем управлении таким имуществом", - говорится в сообщении ГПУ.

В ГПУ отмечают, что заместитель генерального прокурора сообщил задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Отмечается, что 18 октября решением следственного судьи задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 миллиона грн.

В Генпрокуратуре традиционно не называют имя подозреваемого, однако по данным "Украинской правды", речь идет об Антоне Яицкове.

Источники УП в правоохранительных органах также сообщают, что Яицков уже внес залог и вышел из СИЗО.

Что касается самого Татькова ГПУ сообщает, что 2 октября 2018 года на основании собранных доказательств в уголовном производстве ему сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладение государственным и другим имуществом.

В том числе путем вынесения судьями хозяйственных судов неправосудных решений, в том числе в результате вмешательства в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда, а также легализации указанных доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины и он объявлен в розыск.

Как сообщалось, экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.



Адвокат Татькова ранее рассказывал суду, что подозреваемый находится на лечении в Германии и Австрии. Кроме того, в Вене живут его жена и малолетние дети.

17 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Расследование журналистов программы "Схемы" выяснило, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и около десятка – в Испании.