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Філарет озвучив вимоги до майбутнього глави УПЦ

Четвер, 25 жовтня 2018, 03:35
Філарет озвучив вимоги до майбутнього глави УПЦ

Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет озвучив критерії, які будуть враховані під час обрання предстоятеля Єдиної помісної церкви в Україні.

Про це він розказав в ефірі Українського радіо.

"Треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління не єпархією, а досвід управління церквою. А якщо досвіду немає - то діла не буде", - заявив Філарет.

За його словами, Вселенський патріархат вважає що УПЦ має очолити не патріарх, а митрополит.

У зв’язку з цим Філарет відзначив, що в УПЦ КП прийняли рішення присвоїти йому розширений титул (архієпископ і митрополит Київський і Всієї Русі України) і скорочений титули (патріарх Київський і Всієї Русі України, для внутрішнього використання).

Глава УПЦ КП наголосив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в питанні обрання голови нової церкви.

"Ні! Чому ні? Не тому, що я вважаю себе таким. А тому, що Москва зробить усе, аби зруйнувати Українську православну церкву. І тому заради того, щоб зберегти Українську церкву і довести її до завершення я повинен працювати до кінця, якщо мені архієрейський собор довірить", - сказав він.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної провославної церкви Макарія.

Глава УПЦ КП Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

Російська православна церква назвала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Читайте також: "Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії"

"Українська правда" у Threads

Теми: церкватомос
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