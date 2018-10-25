Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филарет озвучил требования к будущему главе УПЦ

Четверг, 25 октября 2018, 03:35
Филарет озвучил требования к будущему главе УПЦ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления не епархией, а опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - заявил Филарет.

По его словам, Вселенский патриархат считает, что УПЦ должен возглавить не патриарх, а митрополит.

В связи с этим Филарет отметил, что в УПЦ КП приняли решение присвоить ему расширенный титул (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).

Глава УПЦ КП подчеркнул, что не готов отказаться от личных амбиций в вопросе избрания главы новой церкви.

"Нет! Почему нет? Не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца, если мне архиерейский собор доверит", - сказал он.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

Русская православная церковь назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Читайте также: "Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии"

Темы: церковьтомос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: