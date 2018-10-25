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Франція готова підтримати санкції проти Ер-Ріяда за вбивство Хашоггі

Четвер, 25 жовтня 2018, 07:45

Президент Франції Еммманюель Макрон в телефонній бесіді з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль Саудом підтвердив свій намір ввести санкції проти осіб, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це пише DW.com.

Париж не забариться вжити подібних заходів за домовленістю з союзниками, повідомив Єлисейський палац.

Висловивши "глибоке обурення" злочином, Макрон зажадав повного з'ясування обставин загибелі журналіста і нагадав саудівському монархові про "значущість свободи вираження думок і свободи ЗМІ".

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила припинення експорту зброї Саудівській Аравії. За її словами, Берлін очікує від Ер-Ріяда пояснення обставин смерті Хашоггі.

Франція поки утримується від подібного ембарго. За офіційними даними, Саудівська Аравія є одним з найважливіших клієнтів французької оборонної промисловості. У 2017 році Париж поставив Ер-Ріяду озброєнь на 1,38 млрд євро.

Держсекретар Майк Помпео повідомив, що США відкликають візи чиновників Саудівської Аравії, причетних до смерті Хашоггі, і розглядають можливість введення санкцій.

Нагадаємо, Хашоггі зник у консульстві у Стамбулі 2 жовтня. Турецька влада стверджувала, що саудівські агенти убили та розчленували журналіста. Саудівська Аравія до останнього заперечувала факт смерті, аж поки не визнала, що Хашоггі помер випадково, внаслідок бійки.

США і європейські країни вважають, що Ер-Ріяд приховує всю правду про загибель, і вимагають продовження розслідування.

Агентство Reuters повідомило, що наказ убити саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі через Skype віддав радник та один із ключових членів наближеного до наслідного принца Саудівської Аравії кола Сауд аль-Кахтані.

За даними джерел, запис Skype-розмови є у розпорядженні турецького президента Ердогана. Турецький глава відмовляється надавати його американцям.

Детальніше читайте у статті: "Вбивча дипломатія: які наслідки може мати зникнення саудівського опозиціонера".

Теми: Саудівська АравіяФранціясанкціїЗМІ
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