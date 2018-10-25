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Франция готова поддержать санкции против Эр-Рияда за убийство Хашогги

Четверг, 25 октября 2018, 07:45

Президент Франции Эммманюэль Макрон в телефонной беседе с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил свое намерение ввести санкции против лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом пишет DW.com.

Париж не замедлит принять подобные меры по договоренности с союзниками, сообщил Елисейский дворец.

Выразив "глубокое возмущение" преступлением, Макрон потребовал полного прояснения обстоятельств гибели журналиста и напомнил саудовскому монарху о "значимости свободы выражения мнений и свободе СМИ".

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приостановку экспорта оружия Саудовской Аравии. По ее словам, Берлин ожидает от Эр-Рияда объяснения обстоятельств смерти Хашогги.

Франция пока воздерживается от подобного эмбарго. По официальным данным, Саудовская Аравия является одним из важнейших клиентов французской оборонной промышленности. В 2017 году Париж поставил Эр-Рияду вооружений на 1,38 млрд евро.

Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти Хашогги, и рассматривают возможность введения санкций.

Напомним, Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти, пока не признала, что Хашогги умер случайно, в результате драки.

США и европейские страны считают, что Эр-Рияд скрывает всю правду о гибели, и требуют продолжения расследования.

Агентство Reuters сообщило, что приказ убить саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги по Skype отдал советник и один из ключевых членов приближенного к наследного принца Саудовской Аравии круга Сауд аль-Кахтани.

По данным источников, запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Эрдогана, но он отказывается предоставлять ее американцам.

Подробнее читайте в статье: "Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера".

Темы: Саудовская АравияФранциясанкцииСМИ
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