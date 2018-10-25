Отруєння Скрипалів: лише 3% росіян звинувачують свої спецслужби

Лише 3% росіян вважають, що в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки винні спецслужби РФ.

Про це йдеться у результатах дослідження "Левада-центру".

Водночас, 28% думають, що це справа рук правоохоронців Великої Британії.

Крім того, 56% опитаних сказали, що отруїти Скрипалів міг "хто завгодно".

Ще 13% не змогли відповісти.

інфографіка "рбк"

Про те, хто може бути винним в інциденті, питали лише тих росіян, які чули про нього.

При цьому, лише 8% стверджують, що уважно стежать за розвитком історії, 15% вперше почули про отруєння.

Багато чули про це та щось чули, але не знають, в чому суть, відповідно по 43 та 33% опитаних.

інфографіка "рбк"

Опитування проводилось з 18 по 24 жовтня 2018 року серед 1600 повнолітніх росіян.

Статистична похибка дослідження не перевищує 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%, 2% для показників, близьких до 10% / 90%, 2,9% для показників, близьких до 25% / 75% та 3,4% для показників, близьких до 50%.

66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.

Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".

Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

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та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"