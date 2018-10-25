Отравление Скрипалей: только 3% россиян обвиняют свои спецслужбы

Только 3% россиян считают, что в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери виновны спецслужбы РФ.

Об этом говорится в результатах исследования "Левада-центра".

В то же время, 28% полагают, что это дело рук правоохранителей Великобритании.

Кроме того, 56% опрошенных сказали, что отравить Скрипалей могли "кто угодно".

Еще 13% затруднились ответить.

инфографика "рбк"

О том, кто может быть виноват в инциденте, спрашивали только тех россиян, которые слышали о нем,

При этом, только 8% утверждают, что внимательно следят за развитием истории, 15% впервые услышали об отравлении.

Много слышали об этом и что-то слышали, но не знают, в чем суть, соответственно по 43 и 33% опрошенных.

инфографика "рбк"

Опрос проводился с 18 по 24 октября 2018 года среди 1600 совершеннолетних россиян.

Статистическая погрешность исследования не превышает 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%, 2% для показателей, близких к 10% / 90%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% и 3,4% для показателей, близких к 50%.

66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что одного из подозреваемых в отравлении Cкрипалей, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

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