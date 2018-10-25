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Філарет пропонує Макарію вирішувати всі суперечки вже на Соборі

Четвер, 25 жовтня 2018, 12:35

Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет вважає, що всі суперечливі питання об’єднання в Українську православну церкву слід вирішувати відкрито на Соборі архієреїв.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українському радіо".

"Щоб отримати томос, нам треба провести архієрейський Собор із тих архієреїв, які звернулися до вселенського патріарха по автокефалію. На цьому Соборі (треба) обрати предстоятеля цієї вже об’єднаної Української православної церкви", – зазначив патріарх Філарет.

Коментуючи слова митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія про розбіжності між цервами щодо статуту й назви єдиної помісної церкви, він відповів:

"Усі ці питання, які піднімає митрополит Макарій, – усі вони будуть вирішені на архієрейському Соборі. Не до Собору, а на Соборі".

"Там буде і об’єднання, там буде і обраний предстоятель, там буде і прийнятий статут. І все це буде проходити відкрито, з участю всіх архієреїв – як Київського патріархату, так і Московського патріархату і Автокефальної церкви", – наголосив Філарет.

За його словами, від УПЦ КП очікується 40 архієреїв, від УАПЦ – 14 архієреїв, "і невідомо скільки буде від Московського патріархату: чи буде 10, чи буде більшість".

Філарет не вважає, що Собор затягується, але дату його не зміг назвати:

"Я думаю, що Собор готується, бо на Соборі буде представник вселенського патріарха. Якби це залежало тільки від нас, від української сторони, ми могли б сказати, коли це буде. А оскільки це залежить від вселенського патріарха, то ми не можемо конкретно сказати".

"Чуємо, що в листопаді буде. Конкретної дати поки що нема", – повідомив патріарх УПЦ КП.

"Знаємо одне: вселенський патріарх твердо стоїть на позиції надання автокефалії українській церкві", – наголосив він.

Філарет не зміг відповісти, хто міг би скласти йому конкуренцію, але хотів би сам очолити об’єднану УПЦ, щоб протистояти Російській православній церкві.

За його словами, керівник церкви повинен мати богословську освіту, знати церковні канони, мати досвід управління церквою, а також бути митрополитом. Тому Синод УПЦ КП розширив титул Філарета до "архієпископ і митрополит Київський і Всієї Русі-України".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церкватомос
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