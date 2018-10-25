Филарет предлагает Макарию решать все споры уже на Соборе

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что все спорные вопросы объединения в Украинскую православную церковь следует решать открыто на Соборе архиереев.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

"Чтобы получить томос, нам надо провести архиерейский Собор тех архиереев, которые обратились ко вселенскому патриарху за автокефалией. На этом Соборе (надо) выбрать предстоятеля этой уже объединенной Украинской православной церкви", – отметил патриарх Филарет.

Комментируя слова митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария о разногласиях между церковью относительно устава и названия единой поместной церкви, он ответил:

"Все эти вопросы, которые поднимает митрополит Макарий, – все они будут решены на архиерейском Соборе. Не до Собора, а на Соборе".

"Там будет и объединение, там будет избран и предстоятель, там будет принят и устав. И все это будет проходить открыто, с участием всех архиереев – как Киевского патриархата, так и Московского патриархата и Автокефальной церкви", – подчеркнул Филарет.

По его словам, от УПЦ КП ожидается 40 архиереев, от УАПЦ – 14 архиереев, "и неизвестно сколько от Московского патриархата: будет ли 10 или будет большинство".

Филарет не считает, что Собор затягивается, но дату его не смог назвать:

"Я думаю, что Собор готовится, потому что на Соборе будет представитель вселенского патриарха. Если бы это зависело только от нас, от украинской стороны, мы могли бы сказать, когда это будет. А поскольку это зависит от вселенского патриарха, то мы не можем конкретно сказать".

"Слышим, что в ноябре будет. Конкретной даты пока нет", – сообщил патриарх УПЦ КП.

"Знаем одно: вселенский патриарх твердо стоит на позиции предоставления автокефалии украинской церкви", – подчеркнул он.

Филарет не смог ответить, кто мог бы составить ему конкуренцию, но хотел бы сам возглавить объединенную УПЦ, чтобы противостоять Русской православной церкви.

По его словам, руководитель церкви должен иметь богословское образование, знать церковные каноны, иметь опыт управления церковью, а также быть митрополитом. Поэтому Синод УПЦ КП расширила титул Филарета до "архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси-Украины".