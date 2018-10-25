Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА

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Четвер, 25 жовтня 2018, 13:04

Національна збірна України з футболу у новому рейтингу ФІФА піднялася на дві позиції і посідає 27-ий рядок.

В активі української команди 1490 залікових очок, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року підопічні Андрія Шевченка у матчі Ліги Націй з рахунком 1:0 перемогли команду Чехії та в товариській грі зіграли унічию 1:1 з командою Італії.

До речі, Сквадра Адзурра в рейтингу для національних команд посідає лише 19-ий рядок. Очолює рейтинг ФІФА збірна Бельгії, в якої 1733 пункти.

На другу позицію опустилася збірна Франції - 1732 очка.

Замикає трійку найкращих команд Бразилія - 1669 очок.

 
 

Збірні Словаччини та Чехії, які є суперниками синьо-жовтих у групі Ліги Націй посідають 28-ме та 48-ме місця відповідно.

Збірна Росії в рейтингу ФІФА знаходиться в п`ятому десятку.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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