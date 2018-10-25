Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

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Четверг, 25 октября 2018, 13:04

Национальная сборная Украины по футболу в новом рейтинге ФИФА поднялась на две позиции и занимает двадцать седьмую строку.

В активе украинской команды 1490 зачетных очков, сообщает официальный сайт ФИФА.

Напомним, что в октябре 2018 подопечные Андрея Шевченко в матче Лиги Наций со счетом 1:0 победили команду Чехии и в товарищеской игре сыграли вничью 1:1 с командой Италии.

Кстати, Скуадра Адзурра в рейтинге для национальных команд занимает лишь девятнадцатую строку. Возглавляет рейтинг ФИФА сборная Бельгии, у которой 1733 пункта.

На вторую позицию опустилась сборная Франции - 1732 очка.

Замыкает тройку лучших команд Бразилия - 1669 очков.

 
 

Сборные Словакии и Чехии, которые являются соперниками сине-желтых в группе Лиги Наций занимают 28-е и 48-е места соответственно.

Сборная России в рейтинге ФИФА находится в пятом десятке.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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