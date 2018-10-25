Справу українця Гриба повернули до військового суду Ростова-на-Дону

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону знову почне розгляд справи українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого Росією в сприянні тероризму.

Про це повідомила прес-секретар суду Олена Катькало, передає російський "Інтерфакс".

"Справа стосовно Гриба повернулася до нас на новий розгляд після повернення прокурору Кубані. Дата судового засідання поки не призначена", - сказала Катькало журналістам.

Як повідомлялось, Північно-Кавказький окружний військовий суд відправив справу Павла Гриба на доопрацювання.

Двадцятирічному українському в'язню інкримінують "схиляння до теракту". За версією обвинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса, з яким познайомився у 2013 році, схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.

Гриб не визнає обвинувачень.

Російський суд розпочав розгляд кримінальної справи проти Гриба 3 липня. Тоді повідомлялось, що засідання будуть закритими.

Однак пізніше стало відомо, що судитимуть українця таки у відкритому режимі.

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я. В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.