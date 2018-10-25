Еще в одной области Украины запретили весь русскоязычный культурный продукт

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Четверг, 25 октября 2018, 19:54

Депутаты Житомирского облсовета на заседании 19-й сессии в четверг большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского облсовета.

"Этим решением рекомендовано облгосадминистрации создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области", - говорится на официальном сайте облсовета.

Участники голосования обратились к органам местного самоуправления с рекомендацией принять решение об установлении на территории общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией украинских территорий.

18 сентября Львовский облсовет также ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Организация Виктора Медведчука "Украинский выбор - право народа" оспаривает в суде мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на Львовщине.

В Херсоне отменили региональный статус русского языка.

Украинская правда
Темы: язык Житомир культура местная власть
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