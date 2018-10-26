Геращенко про заяву Хуга щодо Донбасу: Російську військову техніку на базарі не купиш

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала "очевидно недолугою і невдалою" заяву заступника глави місії ОБСЄ Хуга про те, що "російську військову форму можна купити будь-де", та наголосила, що "російську новітню військову техніку не купиш на базарі".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Мені щиро прикро, що Хуг, чия місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ , заступника Апакана, завершується, такою очевидно недолугою і невдалою заявою. Сподіваюся, це просто невдало сформулювала ним фраза, а не позиція", - заявила Геращенко.

"Варто нагадати містеру Хугу, що очолювана містером Апаканом і ним місія СММ щотижня фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах - новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю.

Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор", - підкреслила віце-спікер парламенту.

"Принагідно можу задати пану Хугу ще кілька запитань: чому СММ ОБСЄ так і не допустили до місця падіння МН17, до місця кримінальних розборок і вбивства Захарченка, зате там працювали російські фсбшники і слєдком РФ. Чому з цього приводу немає заяв? Чому немає заяв з виявлених протипіхотних мін з російсьським маркуванням?

Маркування теж намалювали партизани? Питань чимало. Ми їх задаємо регулярно в Мінську. Будемо це робити і надалі і очікувати та вимагати від ОБСЄ ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії, без загравань з РФ", - наголосила Геращенко.

Як повідомлялось, Хуг розповів, що моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявив, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".