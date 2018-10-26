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Геращенко о заявлении Хуга по Донбассу: Российскую военную технику на базаре не купишь

Пятница, 26 октября 2018, 02:01
Геращенко о заявлении Хуга по Донбассу: Российскую военную технику на базаре не купишь

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала "очевидно нелепым и неудачным" заявление заместителя главы миссии ОБСЕ Хуга о том, что "российскую военную форму можно купить где угодно", и подчеркнула, что "росссийскую новейшую военную технику не купишь на базаре".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мне искренне жаль, что Хуг, чья миссия на посту заместителя главы СММ ОБСЕ, заместителя Апакана, завершается, таким очевидно нелепым и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулировала им фраза, а не позиция", - заявила Геращенко.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах - новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие.

Роосийскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - подчеркнула вице-спикер парламента.

"Могу задать господину Хугу еще несколько вопросов: почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ. Почему по этому поводу нет заявлений? Почему нет заявлений по выявленных противопехотных мин с росийской маркировкой?

Маркировку тоже нарисовали партизаны? Вопросов немало. Мы их задаем регулярно в Минске. Будем это делать и дальше и ожидать и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с РФ", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, Хуг рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, "такую ​​форму можно купить где угодно".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбассРосcияГеращенко Ирина
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