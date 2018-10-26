Сина нардепа Березкіна арештували з заставою у 5 млн. САП просила 150 млн

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід синові народного депутата Станіслава Березкіна Максиму у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень.

Про це "Українській правді" розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка.

За його словами, САП просила для нього заставу у 150 мільйонів гривень.

"Якось навіть смішно це виглядає", - додав прокурор.

Він наголосив, що суд обрав розмір застави для сина нардепа зовсім незначний, як для справи такого рівня.

Мусіяка зазначив, що ніч Березкін-молодший провів ізоляторі тимчасового тримання, оскільки рішення щодо нього було ухвалено пізно ввечері, після закінчення робочого дня. Але додав, що скоріш за все протягом дня п'ятниці, 26 жовтня, той внесе всю суму застави.

Прокурор САП також повідомив, що наразі рішення суду щодо тримання під вартою з альтернативою застави різних розмірів є щодо усіх фігурантів справи розкрадання мільйонів "Ощадбанку".

Як повідомлялося, 25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.

Як повідомлялося, у справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Раніше НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.