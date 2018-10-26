Сына нардепа Березкина арестовали с залогом в 5 млн. САП просила 150 млн

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Об этом "Украинской правде" рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, САП просила для него залог в 150 миллионов гривен.

"Как-то даже смешно это выглядит", - добавил прокурор.

Он акцентировал, что суд избрал размер залога для сына нардепа совсем незначительный, как для дела такого уровня.

Мусияка отметил, что ночь Березкин-младший провел изоляторе временного содержания, поскольку решение по нему было принято поздно вечером, после окончания рабочего дня. Но добавил, что скорее всего в течение дня пятницы, 26 октября, тот внесет всю сумму залога.

Прокурор САП также сообщил, что решения суда о содержании под стражей с альтернативой залога разных размеров есть уже касательно всех фигурантов дела хищения миллионов "Ощадбанка".

Как сообщалось, 25 октября Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка и еще 4 фигурантов дела.

Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с нардепа.