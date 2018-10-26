В УПЦ КП пояснили, навіщо Філарету дали інший титул

Синод Української православної церкви Київського патріархату розширив титул свого предстоятеля задля уникнення спротиву помісних церков інших країн у взаєминах з українською

Архієпископ Євстратій (Зоря) на прес-конференція нагадав, що Синод УПЦ КП прийняв важливе рішення щодо розширення титулу предстоятеля:

"Наш предстоятель є архієпископ, і митрополит, і патріарх".

Він пояснив: "Історично звання архієпископа – це звання першого єпископа серед єпископів відповідної церковної області відповідного народу. Так, як описано в 34-му апостольському правилі: єпископам всякого народу належить знати першого серед них і визнавати його главою. Тому перший єпископ і називається архієпископ".

"Митрополит – це ознака керівництва відповідною церковною областю. За традицією і за церковним статутом, архієрей, який очолює церкву, є одночасно і керівником відповідної церковної області – столичної", – уточнив Євстратій, який є речником УПЦ КП.

"Патріарх – титул, який виник найпізніше з усіх. І це є титул, який стосується великої церковної області, великої церкви, пов’язаної з певним народом", – додав він.

"Більшість предстоятелів носять усі ці три титули. Слідуючи цьому, наша церква постановила ввести такий титул, який відображає всі ці три реалії", – уточнив архієпископ.

Євстратій Зоря зізнався: "Ми передбачаємо можливе ускладнення з визнанням з боку деяких помісних церков української церкви відразу як церкви з патріаршим устроєм. Тому що ще донедавна вони не готові були обговорювати навіть автокефалію церкви".

"А вже коли автокефалія утверджена рішенням вселенського патріарха, можуть бути ускладнення, щоб визнати саме як патріаршу церкву – що це патріархат, бо це високий статус", – пояснив він.

"Українська церква достойна бути патріархатом. Вона має мільйони віруючих, духовенство, єпископат, понад тисячолітню історію – усі ознаки. Вона не менше за Сербську, Болгарську, Румунську, Грузинську церкви, які мають статус патріархату", – пояснив архієпископ

"Але якщо церкви будуть не готові – щоб не викликати непорозумінь, наша церква постановила: нехай буде їхнє звернення до нашого предстоятеля – як у дипломатичних відносинах: вони можуть іменувати його архієпископом і митрополитом, не вживати титул патріарха, якщо вони ще не готові", – наголосив він.

"І це не є приниженням для нашого предстоятеля і не є відмовою від того, щоб наша церква іменувалася патріархатом. Ми будемо це пропонувати як подальшу модель для Єдиної помісної української православної церкви", – додав речник УПЦ КП.

Він нагадав, що подібна ситуація з Українською греко-католицькою церквою: ще в 1960-х кардинал Йосип Сліпий оголосив себе патріархом УГКЦ, а Ватикан не визнав її патріарший статус: "Свого предстоятеля вони іменують патріархом, хоча сам Святослав в офіційних зносинах іменує себе верховним архієпископом. Таким чином він і архієпископ, і патріарх".