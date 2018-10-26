В УПЦ КП объяснили, зачем Филарету дали другой титул

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата расширил титул своего предстоятеля во избежание сопротивления поместных церквей других стран во взаимоотношениях с украинской.

Архиепископ Евстратий (Зоря) на пресс-конференция напомнил, что Синод УПЦ КП принял важное решение о расширении титула предстоятеля:

"Наш предстоятель – и архиепископ, и митрополит, и патриарх".

Он пояснил: "Исторически звание архиепископа – это звание первого епископа среди епископов соответствующей церковной области соответствующего народа. Так, как описано в 34-м апостольском правиле: епископам всякого народа подобает знать первого среди них и признавать его главой. Поэтому первый епископ и называется архиепископом".

"Митрополит – это признак руководства соответствующей церковной области. По традиции и по церковному уставу, архиерей, возглавляющий церковь, является одновременно и руководителем соответствующей церковной области – столичной", – уточнил Евстратий, который является пресс-секретарем УПЦ КП.

"Патриарх – титул, который возник позже всех. И это титул, который касается большой церковной области, большой церкви, связанной с определенным народом", – добавил он.

"Большинство предстоятелей носят все эти три титула. Следуя этому, наша церковь постановила ввести такой титул, который отражает все эти три реалии", – уточнил архиепископ.

Евстратий Зоря признался: "Мы допускаем возможные осложнения с признанием со стороны некоторых поместных церквей украинской церкви сразу как церкви с патриаршим устройством. Потому что еще недавно они не готовы были обсуждать даже автокефалию церкви".

"А уж когда автокефалия утверждена решением вселенского патриарха, могут быть осложнения, чтобы признать именно как патриаршую церковь – что это патриархат, потому что это высокий статус", – пояснил он.

"Украинская церковь достойна быть патриархатом. Она имеет миллионы верующих, духовенство, епископат, более чем тысячелетнюю историю – все признаки. Она не меньше Сербской, Болгарской, Румынской, Грузинской церквей, имеющих статус патриархата", – пояснил архиепископ.

"Но если церкви будут не готовы – чтобы не вызывать недоразумений, наша церковь постановила: пусть будет их обращение к нашему предстоятелю – как в дипломатических отношениях: они могут называть его архиепископом и митрополитом, не употреблять титул патриарха, если они еще не готовы", – подчеркнул он.

"И это не унижение для нашего предстоятеля и не отказ от того, чтобы наша церковь именовалась патриархатом. Мы будем это предлагать как дальнейшую модель для Единой поместной украинской православной церкви", – добавил пресс-секретарь УПЦ КП

Он напомнил, что подобная ситуация с Украинской греко-католической церковью: еще в 1960-х кардинал Иосиф Слепой объявил себя патриархом УГКЦ, а Ватикан не признал ее патриарший статус: "Своего предстоятеля они называют патриархом, хотя сам Святослав в официальных отношениях именует себя верховным архиепископом. Таким образом, он и архиепископ, и патриарх".