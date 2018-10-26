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Мін'юст пояснив, чому сина Грицака не люстрували за справи проти майданівців

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 14:04

Син голови Служби безпеки Олег Грицак під час Революції гідності фігурував як прокурор у справах, за які не передбачена люстрація.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит "Української правди".

У відомстві кажуть, що у 2016 році звернулись до Генпрокуратури та запросили інформацію про провадження, які стосуються Майдану, та працівників прокуратури, які вели справи проти амністованих активістів.

Як повідомили в ГПУ, Олег Грицак значиться як прокурор у двох провадженнях. Вони були закриті у 2014 році за відсутності складу злочину.

Однак, відповідно до закону, прокурор підлягає люстрації, якщо він брав участь в обвинуваченні активіста, амністованого за двома спеціальними законами про недопущення переслідування майданівців.

У законі "Про очищення влади" не йдеться про люстрацію прокурорів, чиї справи були закриті за відсутності складу злочину, як у випадку Грицака-молодшого.

Водночас, у Мін'юсті стверджують, що у 2015 році звертались до прокуратури Києва стосовно люстраційної перевірки Олега Грицака.

У прокуратурі сказали, що вона була розпочата 11 березня 2015 року.

"Станом на 24.10.2018 інформація щодо завершення перевірки стосовно Грицака О.В. до Міністерства не надходила", – йдеться у відповіді.

Раніше журналісти програми "Наші гроші с Денисом Бігусом" оприлюднили розслідування, якому йшлось, що Олег Грицак як прокурор переслідував щонайменше трьох активістів Революції гідності і не був люстрований.

Соня Лукашова, для УП
Теми: ГрицакМайданлюстраціяактивісти
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