Минюст объяснил, почему сына Грицака не ​​люстрировали за дела против майдановцев

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Пятница, 26 октября 2018, 14:04

Сын главы Службы безопасности Олег Грицак во время Революции достоинства фигурировал как прокурор в делах, за которые не предусмотрена люстрация.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос "Украинской правды".

В ведомстве говорят, что в 2016 году обратились в Генпрокуратуру и запросили информацию о производствах, касающихся Майдана, и работников прокуратуры, которые вели дела против амнистированных активистов.

Как сообщили в ГПУ, Олег Грицак значится как прокурор в двух производствах. Они были закрыты в 2014 году по отсутствию состава преступления.

Однако, согласно закону, прокурор подлежит люстрации, если он участвовал в обвинении активиста, амнистированного по двум специальным законами о недопущении преследования майдановцев.

В законе "Пр очистку власти" не говорится о люстрации прокуроров, чьи дела были закрыты по отсутствию состава преступления, как в случае Грицака-младшего.

В то же время, в Минюсте утверждают, что в 2015 году обращались в прокуратуру Киева относительно люстрационной проверки Олега Грицака.

В прокуратуре сказали, что она была начата 11 марта 2015 года.

"По состоянию на 24.10.2018 информация о завершении проверки по Грицака О.В. в Министерство не поступало ", – говорится в ответе.

Ранее журналисты программы "Наши гроші с Денисом Бигусом" обнародовали расследование, в котором говорилось, что Олег Грицак как прокурор преследовал как минимум трех активистов Революции достоинства и не был люстрирован.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Грицак Майдан люстрация активисты
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