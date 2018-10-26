Хуг прокоментував своє скандальне інтерв'ю щодо росіян на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг назвав "непорозумінням" поширення у ЗМІ його слів про відсутність доказів російської участі у війні на Донбасі.

У це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, місія взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів, а лише фіксує пересування техніки, людей та завдані бойовими діями руйнування.

"Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати та звітувати про факти", - сказав Хуг.

"Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів. Факти викладені в наших звітах говорять самі за себе, особливо ті, про які було згадано в моєму інтерв'ю журналу Foreign Policy", – додав представник ОБСЄ.

Він наголосив, що місія не займається розслідуваннями, а лише спостерігає.

Як повідомлялося, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Згодом відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 31 жовтня йде зі своєї посади.