Хуг прокомментировал свое скандальное интервью о россиянах на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал "недоразумением" распространение в СМИ его слов об отсутствии доказательств российского участия в войне на Донбассе.

В этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, миссия вообще не делает выводов на основе собранных ею фактов, а лишь фиксирует передвижения техники, людей и нанесенные боевыми действиями разрушения.

"Возникло недоразумение, которое впоследствии было уточнено, и уже была издана новая версия этой статьи. В принципе, я не могу говорить о наличии или отсутствии каких-либо доказательств, поскольку миссии ОБСЕ в Украине поручено задание устанавливать и отчитываться о фактах", - сказал Хуг.

"Мы не делаем никаких выводов на основе этих фактов, а также не предоставляем доказательств. Факты изложенные в наших отчетах говорят сами за себя, особенно те, о которых было упомянуто в моем интервью журналу Foreign Policy", - добавил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что миссия не занимается расследованиями, а только наблюдает.

Как сообщалось, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.

Напомним, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покинет свой пост.