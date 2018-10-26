Стало відомо, що робитимуть з вертолітним майданчиком Януковича

Вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича використовуватимуть в культурних проектах Києва, а також, можливо, для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО.

Про це 26 жовтня заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

За словами Поворозника, територія конгресно-виставкового центру "Парковий" буде використовуватися в культурних та соціальних проектах столиці.

"За результатом технічної ревізії вертолітного майданчика буде вирішено питання про його можливу експлуатацію в санітарній авіації, у тому числі для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО в лікувальні заклади", - йдеться в повідомленні.

В коментарі "Українській правді" Поворозник повідомив, що КП має низку договорів з іншими комунальними підприємствами, які забезпечать управління конгресно-виставкового центру.

"Їх сил вистачає, щоб сформувати єдину команду, яка об’єктивно могла б управляти відповідним об’єктом", - сказав Поворозник.

Він зазначив, що КП має ефективно забезпечувати використання цього майна.

Поворозник розповів, що в суботу відбудеться зустріч з усіма орендаторами приміщень виставкового центру.

Також заступник голови КМДА уточнив, що в разі потреби місто зможе проводити там заходи, зокрема, там планують форум пов'язаний з податківцями.

Він розповів, що для площ, які досі не здані в оренду, будуть шукати якомога ефективнішого використання.

Поворозник додав, що наразі вирішується питання цільового використання вертолітного майданчика.

26 жовтня вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління КП "Центр організації дорожнього руху" в Києві.

КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами дорожнього руху.

ГПУ з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

"Вертолітний майданчик" перебуває під арештом.