Стало відомо, що робитимуть з вертолітним майданчиком Януковича
Вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича використовуватимуть в культурних проектах Києва, а також, можливо, для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО.
Про це 26 жовтня заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
За словами Поворозника, територія конгресно-виставкового центру "Парковий" буде використовуватися в культурних та соціальних проектах столиці.
"За результатом технічної ревізії вертолітного майданчика буде вирішено питання про його можливу експлуатацію в санітарній авіації, у тому числі для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО в лікувальні заклади", - йдеться в повідомленні.
В коментарі "Українській правді" Поворозник повідомив, що КП має низку договорів з іншими комунальними підприємствами, які забезпечать управління конгресно-виставкового центру.
"Їх сил вистачає, щоб сформувати єдину команду, яка об’єктивно могла б управляти відповідним об’єктом", - сказав Поворозник.
Він зазначив, що КП має ефективно забезпечувати використання цього майна.
Поворозник розповів, що в суботу відбудеться зустріч з усіма орендаторами приміщень виставкового центру.
Також заступник голови КМДА уточнив, що в разі потреби місто зможе проводити там заходи, зокрема, там планують форум пов'язаний з податківцями.
Він розповів, що для площ, які досі не здані в оренду, будуть шукати якомога ефективнішого використання.
Поворозник додав, що наразі вирішується питання цільового використання вертолітного майданчика.
26 жовтня вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління КП "Центр організації дорожнього руху" в Києві.
КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами дорожнього руху.
ГПУ з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".
"Вертолітний майданчик" перебуває під арештом.