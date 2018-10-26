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Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича

Пятница, 26 октября 2018, 14:30
Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича

Вертолетную площадка экс-президента Виктора Януковича будут использовать в культурных проектах Киева, а также, возможно, для транспортировки тяжелотравмированных бойцов АТО.

Об этом 26 октября заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По словам Поворозника, территория конгрессно-выставочного центра "Парковый" будет использоваться в культурных и социальных проектах столицы.

"По результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о его возможной эксплуатацию в санитарной авиации, в том числе для транспортировки тяжелотравмированных бойцов АТО в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

В комментарии "Украинской правде" Поворозник сообщил, что КП имеет ряд договоров с другими коммунальными предприятиями, которые обеспечат управления конгрессно-выставочного центра.

"Их сил хватает, чтобы сформировать единую команду, которая объективно могла бы управлять соответствующим объектом", - сказал Поворозник.

Он отметил, что КП должно эффективно обеспечивать использование этого имущества.

Поворозник рассказал, что в субботу состоится встреча со всеми арендаторами помещений выставочного центра.

Также заместитель председателя КГГА уточнил, что в случае необходимости город сможет проводить там мероприятия, в частности, там планируют форум связанный с налоговиками.

Он рассказал, что для площадей, которые до сих пор не сданы в аренду, будут искать как можно более эффективного использования.

Поворозник добавил, что сейчас решается вопрос целевого использования вертолетной площадки.

26 октября вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление КП "Центр организации дорожного движения" в Киеве.

КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.

ГПУ с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко".

"Вертолетная площадка" находится под арестом.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичКиевпрокуратура
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