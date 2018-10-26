У гуртожитку Чепіги дітям ГРУшників додали 100 років для конспірації – ЗМІ

У Росії додавали по 100 років до віку дітей розвідників, щоб засекретити їх.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Центру "Досье" Сергія Канєва, яке оприлюднило "МБХ медиа".

Йдеться про дітей, які мешкали одному гуртожитку з Анатолієм Чепігою, ймовірним підозрюваним в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Журналіст стверджує, що російські військові у 2011 році наказали засекретити 56 неповнолітніх "співмешканців" Чепіги.

Для цього до їхнього реального віку додавали по 100 років.

"Наприклад, народженим у 2005 році вписували 1905 рік, в 2010-му - 1910-й і так далі", – йдеться в розслідуванні.

За даними автора, самі розвідники називають гуртожиток "будинком пристарілих".

"За словами джерела у військовому відомстві, все розкрилося, коли Пенсійний фонд в черговий раз звіряв списки столичних пенсіонерів і раптово виявив неврахованих столітніх жителів, які компактно проживають в двох будинках", – йдеться в матеріалі.

У Пенсійному фонді запідозрили шахрайську схему і хотіли звернутися в поліцію, але Міноборони нібито вчасно втрутилось.

"Тож тепер у ПФР знають всіх дітей розвідників з будинку № 4 по вулиці Маршала Бірюзова та на 3-му Волоколамському проїзді будинок 4. Ну, а заодно їх може дізнатися кожен охочий, обзавівся адресною базою москвичів", – зазначає журналіст.

За тією ж схемою "засекретили" нібито ще 47 дітей в іншому гуртожитку ГРУ.

66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.

Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".

Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

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