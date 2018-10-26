В общежитии Чепиги детям ГРУшнинов добавили 100 лет для конспирации – СМИ

В России добавляли по 100 лет к возрасту детей разведчиков, чтобы засекретить их.

Об этом говорится в расследовании журналиста Центра "Досье" Сергея Канева, которое обнародовало "МБХ медиа".

Речь идет о детях, которые жили одном общежитии с Анатолием Чепигой, вероятным подозреваемым в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Журналист утверждает, что российские военные в 2011 году приказали засекретить 56 несовершеннолетних "сожителей" Чепиги.

Для этого к их реальному возрасту добавляли по 100 лет.

"Например, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м — 1910-й и так далее", – говорится в расследовании.

По данным автора, сами разведчики называют общежитие "домом престарелых".

"По словам источника в военном ведомстве, все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах", – говорится в материале.

В Пенсионном фонде заподозрили мошенническую схему и хотели обратиться в полицию, но Минобороны якобы вовремя вмешалось.

"Так что теперь в ПФР знают всех детей разведчиков из дома № 4 по улице Маршала Бирюзова и на 3-м Волоколамском проезде дом 4. Ну, а заодно их может узнать любой желающий, обзаведшийся адресной базой москвичей", – отмечает журналист.

По той же схеме "засекретили" якобы еще 47 детей в другом общежитии ГРУ.

66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

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