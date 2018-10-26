Не проморгати поїзд: "Укрзалізниця" нагадала пасажирам про неділю

28 жовтня в Україні скасовується дія літнього часу, але в залізничних квитках час відправлення та прибуття поїздів вказується вже з урахуванням цього переходу.

На це "Укрзалізниця" звернула увагу пасажирів 26 жовтня.

О 04:00 неділі за київським часом Україна перейде на "зимовий час": стрілки годинника переведуть на одну годину назад.

"Укрзалізниця вже відкоригувала графік руху пасажирських, приміських та вантажних поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на найближчі вихідні, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі гостей, варто бути уважними та вчасно перевірити свій годинник", – наголошує відомство.

"Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями сусідніх країн", – додає "Укрзалізниця".

Із графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на сайті УЗ

Перехід на літній час і його скасування відбуваються відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року

У вересні 2011 року була спроба, слідом за Росією, відмовитися від переходу на "зимовий час", але вже в жовтні відповідне рішення Верховної Ради скасували.

Європейський Союз цього року вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час на підставі опитування громадян ЄС. Понад 80% респондентів он-лайн виступили за скасування переведення годинників.

Європейська комісія пропонує країнам ЄС назавжди відмовитися від зміни часу у 2019 році. Проте комісія дала державам-членам час до квітня 2019 року, аби вирішити, за яким часом вони хочуть жити: зимовим чи літнім.