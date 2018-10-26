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Не проморгать поезд: "Укрзализныця" напомнила пассажирам о воскресенье

Пятница, 26 октября 2018, 15:38

28 октября в Украине отменяется действие летнего времени, но в железнодорожных билетах время отправления и прибытия поездов указывается уже с учетом этого перехода.

На это "Укрзализныця" обратила внимание пассажиров 26 октября.

В 04:00 воскресенья по киевскому времени Украина переходит на "зимнее время": стрелки часов переведут на один час назад.

"Укрзализныця уже откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Поэтому путешественникам, запланировавшим поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, стоит быть внимательными и своевременно проверить свои часы", – отмечает ведомство.

"Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран", – добавляет "Укрзализныця".

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на сайте УЗ

Переход на летнее время и его отмена происходят в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года

В сентябре 2011 года была попытка, вслед за Россией, отказаться от перехода на "зимнее время", но уже в октябре соответствующее решение Верховной Рады отменили.

Европейский Союз в этом году решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время на основании опроса граждан ЕС. Более 80% респондентов он-лайн выступили за отмену перевода часов.

Европейская комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году. Однако комиссия дала государствам-членам время до апреля 2019 года, чтобы решить, по какому времени они хотят жить: зимнему или летнему.

"Украинская правда" в Threads

Темы: времяУкрзализныця
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