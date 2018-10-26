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Мати Сенцова про премію Сахарова: Відчуваю гордість

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 23:59

Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, коментуючи присудження йому премії імені Сахарова, розповіла, що пишається сином, але головне для неї – це звільнення Олега.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Я дуже рада, що про Олега пам'ятають, що його якось відзначають, але мені найголовніше, щоб його звільнили... і здоров'я йому. Звичайно, (відчуваю – ред) гордість, значить він не здається, значить він захищає щось своє. Я розумію, що намагаються його звільнити", – сказала Людмила Сенцова.

Український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.

Раніше український політв'язень в російській в'язниці режисер Олег Сенцов заповів екранізацію своїх творів режисерці Євгенії Врадій, а отримані від гонорарів кошти своїй доньці та сину.

Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовполітв'язні
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