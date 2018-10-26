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Мама Сенцова о премии Сахарова: Чувствую гордость

Пятница, 26 октября 2018, 23:59

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, комментируя присуждение ему премии имени Сахарова, рассказала, что гордится сыном, но главное для нее - это освобождение Олега.

Об этом она рассказала в интервью "Крым.Реалии".

"Я очень рада, что об Олеге помнят, что его как-то отмечают, но для меня самое главное, чтобы его освободили... и здоровья ему. Конечно, (чувствую - ред) гордость, значит он не сдается, значит он защищает что-то свое. Я понимаю, что пытаются его освободить", - сказала Людмила Сенцова.

Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.

Ранее украинский политзаключенный в российской тюрьме режиссер Олег Сенцов завещал экранизацию своих произведений режиссеру Евгении Врадий, а полученные от гонораров средства своей дочери и сину.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Темы: Сенцовполитзаключенные
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