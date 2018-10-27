Генасамблея ООН не обговорюватиме російський проект резолюції про ДРСМД

Профільний комітет Генеральної асамблеї ООН відмовився пропонувати для обговорення Генасамблеї представлений Росією проект резолюції про Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це пише DW.com.

Проти внесення цього документа до порядку майбутніх дебатів висловилися 55 держав, 31 було "за", ще 54 країни утрималися. Представники ряду тих, хто утримався держав відзначили, що ця тема входить скоріше в компетенцію Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Трамп в кінці минулого тижня оголосив про вихід з ДРСМД, звинувативши Росію в порушенні цього договору шляхом розміщення нової ракетної системи.

Також Трамп попередив Росію і Китай про плани посилити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерного удару тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками і потраплять в рай.

Договір про ракети середньої і меншої дальності, укладений в 1987 році, зобов'язує США і країни колишнього СРСР ліквідувати всі ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками.