Генасамблея ООН не обговорюватиме російський проект резолюції про ДРСМД

234 перегляди
Субота, 27 жовтня 2018, 04:06

Профільний комітет Генеральної асамблеї ООН відмовився пропонувати для обговорення Генасамблеї представлений Росією проект резолюції про Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це пише DW.com.

Проти внесення цього документа до порядку майбутніх дебатів висловилися 55 держав, 31 було "за", ще 54 країни утрималися. Представники ряду тих, хто утримався держав відзначили, що ця тема входить скоріше в компетенцію Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Трамп в кінці минулого тижня оголосив про вихід з ДРСМД, звинувативши Росію в порушенні цього договору шляхом розміщення нової ракетної системи.

Також Трамп попередив Росію і Китай про плани посилити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерного удару тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками і потраплять в рай.

Договір про ракети середньої і меншої дальності, укладений в 1987 році, зобов'язує США і країни колишнього СРСР ліквідувати всі ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Теми: ООН ядерна зброя Росія США
powered by lun.ua
По темі
Ірина Геращенко про резолюції ООН: У Росії земля і море мають горіти під ногами 25 жовтня 2018, 18:58
Україна розповіла ООН про зачистку ОРДЛО і Криму від українських медіа 19 жовтня 2018, 20:20
Захарова: США відмовили у в'їзді росіянину, призначеному на посаду в ООН 17 жовтня 2018, 19:40
Усі новини
Головні новини
Гройсман пообіцяв зберегти доставку пенсій Укрпоштою
Головні новини дня – за 60 секунд
Бомби для топ-політиків США: перший затриманий - прихильник Трампа
Розкрадання в Ощадбанку: син Березкіна та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти
Усі новини
Фото

В Британії визначили найкращі астрофото 2018

здоров'я

Що робити, коли нежить застав зненацька?