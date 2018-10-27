Генассамблея ООН не будет обсуждать российский проект резолюции о ДРСМД

610 просмотров
Суббота, 27 октября 2018, 04:06

Профильный комитет Генеральной ассамблеи ООН отказался предлагать для обсуждения Генассамблеи представленный Россией проект резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом пишет DW.com.

Против внесения этого документа в повестку предстоящих дебатов высказалось 55 государств, 31 было "за", еще 54 страны воздержались. Представители ряда воздержавшихся государств отметили, что эта тема входит скорее в компетенцию Совета Безопасности ООН.

Напомним, Трамп в конце минувшей недели объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении этого договора путем размещения новой ракетной системы.

Также Трамп предупредил Россию и Китай о планах усилить арсенал ядерного оружия для противодействия им.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна нанести ядерный удар только в ответ и считает, что в таком случае, россияне станут мучениками и попадут в рай.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году, обязывает США и страны бывшего СССР ликвидировать все ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Темы: ООН ядерное оружие Росcия США
powered by lun.ua
По теме
Ирина Геращенко о резолюциях ООН: У России земля и море должны гореть под ногами 25 октября 2018, 18:58
Украина рассказала ООН о зачистке ОРДЛО и Крыма от украинских медиа 19 октября 2018, 20:20
Захарова: США отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в ООН 17 октября 2018, 19:40
Все новости
Главные новости
Гройсман пообещал сохранить доставку пенсий Укрпоштой
Главные новости дня – за 60 секунд
Бомбы для топ-политиков США: первый задержанный - сторонник Трампа
Хищения в Ощадбанке: сын Березкина и еще несколько подозреваемых вышли из-под стражи
Все новости
Фото

В Британии определили лучшие астрофото 2018

психология

Психолог о том, как адаптироваться на новом месте

Поиск по сайту
Архив
Весь архів