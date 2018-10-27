У "парламенті Криму" хочуть заборонити отримання зброї до 21 року

У російському "парламенті Криму" пропонують підвищити віковий ценз для отримання зброї до 21 року.

Про це на засіданні конференції Південно-Російської парламентської асоціації зазначив спікер "парламенту Криму" Володимир Константинов, повідомляє Крим. Реалії.

За його словами, після трагедії в Керчі профільні комітети "парламенту Криму" "займаються розробкою комплексних заходів щодо посилення безпеки в установах системи освіти".

"Запропоновані заходи стосуються внесення змін до федеральних законів у частині покладання на війська національної гвардії завдання з охорони дошкільних та загальноосвітніх установ; підвищення до 21 року віку, після досягнення якого громадяни мають право на придбання вогнепальної зброї", – йдеться в повідомленні.

Водночас російський омбудсмен Тетяна Москалькова вважає, що віковий ценз на продаж зброї в Росії має бути не менше ніж 25 років.

Раніше член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Ольга Ковітіді, яка є сенатором від Криму, у зв'язку з трагедією в Керчі запропонувала встановити єдину вікову планку для права володіння цивільним зброєю на рівні 21 років.

Згідно з чинним російським законодавством, мінімальний поріг для придбання зброї становить 18 років для гладкоствольної зброї та 21 рік – для нарізної.

Як повідомлялося, 17 жовтня в окупованій Керчі сталася трагедія. За даними російського слідства, 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у навчальному закладі, крім того у будівлі стався вибух. Згодом у речах Рослякова знайшли вибухівку. Після стрілянини по людях Росляков наклав на себе руки.

За останніми даними, загинула 21 людина, близько 50 отримали поранення.