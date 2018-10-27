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В "парламенте Крыма" хотят запретить получение оружия до 21 года

Суббота, 27 октября 2018, 10:12

В российском "парламенте Крыма" предлагают повысить возрастной ценз для получения оружия до 21 года.

Об этом на заседании конференции Южно-Русской парламентской ассоциации заявил спикер "парламента Крыма" Владимир Константинов, сообщает "Крым. Реалии".

По его словам, после трагедии в Керчи профильные комитеты "парламента Крыма" "занимаются разработкой комплексных мер по усилению безопасности в учреждениях системы образования".

"Предложенные меры касаются внесения изменений в федеральные законы в части возложения на войска национальной гвардии задачи по охране дошкольных и общеобразовательных учреждений, повышения до 21 года возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что возрастной ценз на продажу оружия в России должен быть не менее 25 лет.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая является "сенатором от Крыма", в связи с трагедией в Керчи предложила установить единую возрастную планку для права владения гражданским оружием на уровне 21 лет.

Согласно действующему российскому законодательству, минимальный порог для приобретения оружия составляет 18 лет для гладкоствольного оружия и 21 год - для нарезного.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в учебном заведении, кроме того в здании произошел взрыв. Позже в вещах Рослякова нашли взрывчатку. После стрельбы по людям Росляков покончил с собой.

По последним данным, погиб 21 человек, около 50 получили ранения.

Темы: Крыморужие
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