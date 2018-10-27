Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Киевпастранс" сообщил о новом расписании "Городской электрички"

Суббота, 27 октября 2018, 23:32

КП "Киевпастранс" сообщило об изменении расписания электропоездов "Городской электрички".

По данным коммунального предприятия, новое расписание начнет действовать с воскресенья, 28 октября.

Отмечается, что с 28 октября также расписание будет актуализировано на официальном сайте "Киевпасстранса".

 

 

 

Напомним, 22 октября в Киеве жители Троещины заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

В КП "Киевпастранс" сообщили, что задержки электрички возникают из-за инфраструктуры, которая принадлежит "Юго-Западной железной дороге". 

В УЗ в свою очередь заявили, что количество поездов городской электрички сократилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Киев
В зоопарке Киева обустроили новый вольер для спасенных попугаев жако
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: