"Киевпастранс" сообщил о новом расписании "Городской электрички"

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Суббота, 27 октября 2018, 23:32

КП "Киевпастранс" сообщило об изменении расписания электропоездов "Городской электрички".

По данным коммунального предприятия, новое расписание начнет действовать с воскресенья, 28 октября.

Отмечается, что с 28 октября также расписание будет актуализировано на официальном сайте "Киевпасстранса".

 

 

 

Напомним, 22 октября в Киеве жители Троещины заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

В КП "Киевпастранс" сообщили, что задержки электрички возникают из-за инфраструктуры, которая принадлежит "Юго-Западной железной дороге". 

В УЗ в свою очередь заявили, что количество поездов городской электрички сократилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика.

Украинская правда
Темы: Киев транспорт
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