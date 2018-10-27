"Киевпастранс" сообщил о новом расписании "Городской электрички"
Суббота, 27 октября 2018, 23:32
КП "Киевпастранс" сообщило об изменении расписания электропоездов "Городской электрички".
По данным коммунального предприятия, новое расписание начнет действовать с воскресенья, 28 октября.
Отмечается, что с 28 октября также расписание будет актуализировано на официальном сайте "Киевпасстранса".
Напомним, 22 октября в Киеве жители Троещины заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.
В КП "Киевпастранс" сообщили, что задержки электрички возникают из-за инфраструктуры, которая принадлежит "Юго-Западной железной дороге".
В УЗ в свою очередь заявили, что количество поездов городской электрички сократилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика.
Украинская правда