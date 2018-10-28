Стрілянина у Піттсбурзі: підтвердили загибель 11 людей
Кількість загиблих у результаті стрілянини у синагозі Піттсбурга збільшилась до 11 людей, ще 6 - отримали поранення.
Про це у Twitter повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман.
За його словами, 6 осіб отримали поранення, серед них - 4 поліцейських.
Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives.— Daniel Gilman (@danielgilman) October 27, 2018
"Останнє оновлення - 11 смертей, 6 травм - в тому числі 4 співробітники поліції. ФБР відповідає за розслідування, оскільки воно є злочином на ґрунті ненависті. Підозрюваний не був відомий правоохоронним органам", - підкреслив Гілман.
Генпрокурор США Джефф Сешнс заявив, що чоловіку, який відкрив вогонь у синагозі, Мін'юст висуне ряд звинувачень, що стосуються "злочинів, скоєних на ґрунті релігійної ненависті", та інших кримінальних статей.
У підсумку всі вони можуть привести до смертної кари, передає Reuters.
"Ненависть і насильство на основі релігії не можуть виникати в нашому суспільстві", - підкреслив Сешнс.
Нагадаємо, стрілянина у синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) сталася 27 жовтня: спочатку повідомлялось, що внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей.
Американські ЗМІ повідомляють, що дописи у соцмережах особи з ім'ям затриманого - 46-річного Роберта Бауерса - вказують на його неонацистські погляди та ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".
Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв людей у синагозі у Піттсбурзі, заслуговує на смертний вирок.
Також він заявив про необхідність переглянути законодавство США у питанні смертної кари.
При цьому президент США відзначив, що трагедії у Піттсбурзі могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці.