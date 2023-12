Стрілянина у Піттсбурзі: підтвердили загибель 11 людей

Кількість загиблих у результаті стрілянини у синагозі Піттсбурга збільшилась до 11 людей, ще 6 - отримали поранення.

Про це у Twitter повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман.

За його словами, 6 осіб отримали поранення, серед них - 4 поліцейських.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives.