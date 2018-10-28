Стрілянина у Піттсбурзі: підтвердили загибель 11 людей

Кількість загиблих у результаті стрілянини у синагозі Піттсбурга збільшилась до 11 людей, ще 6 - отримали поранення.

Про це у Twitter повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман.

За його словами, 6 осіб отримали поранення, серед них - 4 поліцейських.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives. — Daniel Gilman (@danielgilman) October 27, 2018

"Останнє оновлення - 11 смертей, 6 травм - в тому числі 4 співробітники поліції. ФБР відповідає за розслідування, оскільки воно є злочином на ґрунті ненависті. Підозрюваний не був відомий правоохоронним органам", - підкреслив Гілман.

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявив, що чоловіку, який відкрив вогонь у синагозі, Мін'юст висуне ряд звинувачень, що стосуються "злочинів, скоєних на ґрунті релігійної ненависті", та інших кримінальних статей.

У підсумку всі вони можуть привести до смертної кари, передає Reuters.

"Ненависть і насильство на основі релігії не можуть виникати в нашому суспільстві", - підкреслив Сешнс.

Нагадаємо, стрілянина у синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) сталася 27 жовтня: спочатку повідомлялось, що внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей.

Американські ЗМІ повідомляють, що дописи у соцмережах особи з ім'ям затриманого - 46-річного Роберта Бауерса - вказують на його неонацистські погляди та ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".

Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв людей у синагозі у Піттсбурзі, заслуговує на смертний вирок.

Також він заявив про необхідність переглянути законодавство США у питанні смертної кари.

При цьому президент США відзначив, що трагедії у Піттсбурзі могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці.