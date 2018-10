Стрельба в Питтсбурге: подтвердили гибель 11 человек

Количество погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга увеличилось до 11 человек, еще 6 - получили ранения.

Об этом в Twitter сообщил представитель офиса мэра Питтсбурга Даниэль Гилман.

По его словам, 6 человек получили ранения, среди них - 4 полицейских.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives.