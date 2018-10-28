Стрельба в Питтсбурге: подтвердили гибель 11 человек

Количество погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга увеличилось до 11 человек, еще 6 - получили ранения.

Об этом в Twitter сообщил представитель офиса мэра Питтсбурга Даниэль Гилман.

По его словам, 6 человек получили ранения, среди них - 4 полицейских.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives. — Daniel Gilman (@danielgilman) October 27, 2018

"Последнее обновление - 11 смертей, 6 травм - в том числе 4 сотрудника полиции. ФБР отвечает за расследование, поскольку оно является преступлением на почве ненависти. Подозреваемый не был известен правоохранительным органам", - подчеркнул Гилман.

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что мужчине, который открыл огонь в синагоге, Минюст выдвинет ряд обвинений, касающихся "преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти" и других уголовных статей.

В итоге все они могут привести к смертной казни, передает Reuters.

"Ненависть и насилие на основе религии не могут возникать в нашем обществе", - подчеркнул Сешнс.

Напомним, стрельба в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) произошла 27 октября: сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек.

Американские СМИ сообщают, что посты в соцсетях лица с именем задержанного - 46-летнего Роберта Бауэрса - указывают на его неонацистские взгляды и ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, который по его мнению "контролируется евреями".

Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял людей в синагоге в Питтсбурге, заслуживает смертного приговора.

Также он заявил о необходимости пересмотреть законодательство США в вопросе смертной казни.

При этом президент США отметил, что трагедии в Питтсбурге могла бы предупредить наличие вооруженной охраны на месте.