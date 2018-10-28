Стрельба в Питтсбурге: подтвердили гибель 11 человек

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Воскресенье, 28 октября 2018, 04:15

Количество погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга увеличилось до 11 человек, еще 6 - получили ранения.

Об этом в Twitter сообщил представитель офиса мэра Питтсбурга Даниэль Гилман.

По его словам, 6 человек получили ранения, среди них - 4 полицейских.

"Последнее обновление - 11 смертей, 6 травм - в том числе 4 сотрудника полиции. ФБР отвечает за расследование, поскольку оно является преступлением на почве ненависти. Подозреваемый не был известен правоохранительным органам", - подчеркнул Гилман.

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что мужчине, который открыл огонь в синагоге, Минюст выдвинет ряд обвинений, касающихся "преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти" и других уголовных статей.

В итоге все они могут привести к смертной казни, передает Reuters.

"Ненависть и насилие на основе религии не могут возникать в нашем обществе", - подчеркнул Сешнс.

Напомним, стрельба в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) произошла 27 октября: сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек.

Американские СМИ сообщают, что посты в соцсетях лица с именем задержанного - 46-летнего Роберта Бауэрса - указывают на его неонацистские взгляды и ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, который по его мнению "контролируется евреями".

Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял людей в синагоге в Питтсбурге, заслуживает смертного приговора.

Также он заявил о необходимости пересмотреть законодательство США в вопросе смертной казни.

При этом президент США отметил, что трагедии в Питтсбурге могла бы предупредить наличие вооруженной охраны на месте.

Темы: США жертвы
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