Стрельба в Питтсбурге: подтвердили гибель 11 человек
Количество погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга увеличилось до 11 человек, еще 6 - получили ранения.
Об этом в Twitter сообщил представитель офиса мэра Питтсбурга Даниэль Гилман.
По его словам, 6 человек получили ранения, среди них - 4 полицейских.
Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives.— Daniel Gilman (@danielgilman) October 27, 2018
"Последнее обновление - 11 смертей, 6 травм - в том числе 4 сотрудника полиции. ФБР отвечает за расследование, поскольку оно является преступлением на почве ненависти. Подозреваемый не был известен правоохранительным органам", - подчеркнул Гилман.
Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что мужчине, который открыл огонь в синагоге, Минюст выдвинет ряд обвинений, касающихся "преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти" и других уголовных статей.
В итоге все они могут привести к смертной казни, передает Reuters.
"Ненависть и насилие на основе религии не могут возникать в нашем обществе", - подчеркнул Сешнс.
Напомним, стрельба в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) произошла 27 октября: сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек.
Американские СМИ сообщают, что посты в соцсетях лица с именем задержанного - 46-летнего Роберта Бауэрса - указывают на его неонацистские взгляды и ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, который по его мнению "контролируется евреями".
Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял людей в синагоге в Питтсбурге, заслуживает смертного приговора.
Также он заявил о необходимости пересмотреть законодательство США в вопросе смертной казни.
При этом президент США отметил, что трагедии в Питтсбурге могла бы предупредить наличие вооруженной охраны на месте.