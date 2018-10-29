Вівці з "митного полону" продовжують гинути – волонтер

На Вінниччині загинули ще три вівці, дев’ять тварин знаходяться у критичному стані.

Про це "Укрінформу" повідомила 29 жовтня волонтер із Одеси Дарія Подолян.

"Ще троє овець, які зараз перебувають в кошарі на території Тульчинської філії ДП "Укрвестсанзавод", загинули. Дев’ять тварин перебувають у критичному стані. Сюди прибули ветлікарі Держпродспоживслужби, вони ставлять знесиленим вівцям крапельниці та допомагають їм вижити. Решту тварин погодували і напоїли", – повідомила Подолян.

За словами волонтерки, у решти у понеділок відберуть зразки крові для аналізів і вже за їхніми результатами вирішуватиметься подальша доля овець.

Як повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Григорій Сидорук, фахівці відомства сподіваються у понеділок завершити забір у тварин крові на аналізи і доправити їх до центральної лабораторії Держпродспоживслужби у Києві.

Зазначається, що в такому випадку можна сподіватися на отримання результатів досліджень відібраних зразків до суботи.

Як повідомлялося, із 300 овець, які пробули 2 тижні в закритій фурі у Чорноморському порту практично без їжі та води, загинули 54. Триярусну фуру з вівцями вивантажили в Тульчині 28 жовтня близько першої години ночі.

Вантаж ТОВ "Украніксар" (власниця Олена Севинч) – вівці в кількості 300 голів - 6 жовтня перетнув державний кордон України в режимі "експорт" до Туреччини.

12 жовтня тварин повернули в Україну на термінал відправлення, оскільки турецька сторона вантаж не прийняла. Офіційні органи Туреччини не надали інформацію про причини повернення цих тварин.

25 жовтня під тиском місцевих активістів-зоозахисників, які пікетували порт, тварин, що вижили протягом 2-тижневої бюрократичної тяганини, було дозволено нагодувати сіном та яблуками і напоїти водою.

Держпродспоживчслужба повідомляла, що на підставі звернення власника тварин, їх мають утилізувати.