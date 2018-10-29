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Овцы из "таможенного плена" продолжают погибать – волонтер

Понедельник, 29 октября 2018, 11:08

В Винницкой области погибли еще три овцы, девять животных находятся в критическом состоянии.

Об этом "Укринформу" сообщила 29 октября волонтер из Одессы Дария Подолян.

"Еще трое овец, которые сейчас находятся в загоне на территории Тульчинского филиала ГП "Укрвестсанзавод", погибли. Девять животных находятся в критическом состоянии. Сюда прибыли ветврачи Госпродпотребслужбы, они ставят обессиленным овцам капельницы и помогают им выжить. Остальных животных покормили и напоили", - сообщила Подолян.

По словам волонтера, у остальных в понедельник отберут образцы крови для анализов и уже по их результатам будет решаться дальнейшая судьба овец.

Как сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Григорий Сидорук, специалисты ведомства надеются в понедельник завершить забор у животных крови на анализы и доставить их в центральную лабораторию Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что в таком случае можно надеяться на получение результатов исследований до субботы.

Как сообщалось, из 300 овец, которые провели 2 недели в закрытой фуре в Черноморском порту практически без пищи и воды, погибли 54. Трехъярусную фуру с овцами разгрузили в Тульчине 28 октября около часа ночи.

Груз ООО "Украниксар" (владелица Елена Севинч) - овцы в количестве 300 голов - 6 октябре пересекли государственную границу Украины в режиме "экспорт" в Турцию.

12 октября животных вернули в Украину на терминал отправления, поскольку турецкая сторона груз не приняла. Официальные органы Турции не предоставили информацию о причинах возврата этих животных.

25 октября под давлением местных активистов-зоозащитников, которые пикетировали порт, животных, выживших в течение 2-недельного бюрократической волокиты, было разрешено накормить сеном и яблоками и напоить водой.

Госпродпотребслужба сообщала, что на основании обращения владельца животных, их должны утилизировать.

Темы: скандалтаможня
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